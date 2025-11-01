Gómez: “Paoltroni miente deliberadamente respecto a supuestas muertes ocultas por tuberculosis en Formosa”

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, el doctor Aníbal Gómez, desmintió categóricamente las declaraciones del senador nacional libertario Francisco Paoltroni, quien en medios porteños aseguró que en la provincia “se ocultan las muertes por tuberculosis”.

Al respecto, Gómez calificó la acusación como una “mentira deliberada con fines políticos y mediáticos” y sostuvo que “el único ocultamiento es el que realiza el propio Senador para tapar las múltiples causas judiciales que debe explicar ante la Justicia”.

“Formosa no oculta absolutamente nada. Por el contrario, es una de las provincias con mayor vigilancia epidemiológica activa, con búsqueda en terreno, detección precoz y seguimiento clínico permanente”, afirmó el Ministro.

Cabe mencionar que la contundente respuesta de Gómez se apoya no solo en el monitoreo provincial, sino también en los datos oficiales nacionales publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, que ubican a Formosa entre las jurisdicciones con tasas moderadas, lejos de los distritos que realmente encabezan los índices de tuberculosis en el país.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias (INER) con base en al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), las tasas por cada 100.000 habitantes son: Jujuy (65,6), Salta (59,3), CABA (55,2), Formosa (45,5), Buenos Aires: (45,1), Chaco (44,5), mientras que el promedio nacional se ubica en 33,2.

“No existe en los datos oficiales ningún indicio de ocultamiento, manipulación ni subregistro en Formosa”, sostuvo Gómez.

“Paoltroni desprecia a la provincia que lo recibió con los brazos abiertos”

Asimismo, el titular de la cartera de salud provincial criticó además el comportamiento político del senador libertario, a quien acusó de mantener un discurso “de permanente agresión y menosprecio hacia Formosa” pese a que la provincia “lo recibió con los brazos abiertos y lo honró con una banca en el Congreso de la Nación”.

“Lo único que hace Paoltroni es mentir, difamar y atacar a la provincia que representa. En vez de trabajar, se dedica a repetir operaciones mediáticas para congraciarse con los medios porteños y tapar sus propios problemas judiciales”, afirmó.

Y resaltó que, lejos de las acusaciones del senador, la situación sanitaria en Formosa muestra indicadores favorables incluso en un contexto nacional adverso.

“El senador no trae una sola propuesta para mejorar la salud. Solo trae agravios. Formosa, en cambio, trae resultados, planificación y presencia territorial”, enfatizó.

Disminución de casos

Además, tal como lo detalla el informe epidemiológico provincial los casos notificados disminuyeron un 22% en el último período. La mortalidad se redujo un 43% en los últimos cinco años, pasando de 0,56 a 0,32 por cada 10.000 habitantes y no se registran variedades con resistencia antibiótica, un problema serio presente en otras regiones del país.

Por esto, Gómez subrayó que “la provincia sostiene uno de los sistemas de vigilancia territorial más activos de Argentina, con búsqueda casa por casa, tratamiento supervisado y seguimiento clínico”, añadiendo que “estos resultados no son casualidad. Son consecuencia directa de la planificación sanitaria del gobernador Gildo Insfrán”, remarcó.

Y expresó que “Formosa trabaja en prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento integral. Aquí la salud es un derecho y el Estado está presente”.

A su vez, destacó que se cuenta con infraestructura sanitaria de primer nivel, con hospitales nuevos o modernizados, laboratorios de referencia, capacidad de diagnóstico y equipos profesionales formados específicamente para el seguimiento de enfermedades transmisibles.

Finalmente, Gómez llamó a “no dejarse confundir por quienes viven de la mentira” y aseguró que la provincia seguirá trabajando con la misma firmeza: “Vamos a continuar defendiendo la salud pública, el derecho al acceso y la verdad epidemiológica, porque ese es el camino que garantiza vida y bienestar para todos los formoseños”.



