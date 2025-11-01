Las Lomitas: Retuvieron a un joven y secuestraron un arma de fabricación casera

• Intervino el Juzgado Civil, Comercial de Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia

Integrantes de la fuerza provincial demoraron a un adolescente, de 17 años, y secuestraron un arma de fabricación casera, más un cartucho calibre 22 milímetros, entre otros elementos.

La intervención se concretó cuando miembros del Comando Radioeléctrico Policial Las Lomitas realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio San Cayetano, de la mencionada localidad.

Durante esa actividad, fueron alertados de la presencia del sujeto, en la avenida Gildo Insfrán y Ruta Nacional 81.

De inmediato, los policías acudieron al lugar, demoraron al menor de edad y mediante el cacheo por razones de seguridad se comprobó que tenía en su poder una tumbera, un cartucho calibre 22 milímetro, una bolsa de polietileno y prendas de vestir.

El retenido fue trasladado en compañía de su padre hasta la dependencia policial, quien se lo llevó después en carácter de guarda tutelar; mientras que los secuestros quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa judicial por portación ilegal de arma de fuego, lo que representa una “Infracción Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”.







