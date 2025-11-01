Experiencias de buenas prácticas pedagógicas formoseñas, seleccionadas para un Encuentro Regional de Alfabetización





En el marco del Encuentro Regional de Alfabetización que se realizó en la provincia de Jujuy, Formosa presentó tres dispositivos institucionales desarrollados en las escuelas que generaron mejoras significativas en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Los desafíos abordados en las propuestas presentadas fueron: “El cuaderno viajero” de la EPEP N° 133 (Delegación Zonal Pilagás), que centró las estrategias en la motivación de la asistencia diaria de los niños para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Este es mi comic” y “La radio escolar” de la EPEP 520 (Delegación Zonal Formosa), que abordó la problemática de la lectoescritura y la expresión oral con propuestas como la revista escolar y la radio en los recreos, fortaleciendo así la alfabetización y promoviendo la comunicación en contextos reales y significativos.

También las propuestas de “Gaturro” y “La matemática que conecta” de la EPEP N° 405 (Delegación Zonal Belgrano), que permitió desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar y fortalecer los desempeños de los estudiantes en el área de matemática.

Cabe destacar que estos proyectos se iniciaron en el año 2021, logrando mejoras muy significativas en los indicadores mencionados, distinguieron desde la cartera educativa provincial.

También señalaron que “los trabajos presentados reflejan el verdadero compromiso que asume cada comunidad educativa ante las problemáticas que se le presentan día a día y que los desafían a transformar y mejorar sus prácticas docentes”.

Por último, informaron que la delegación de Formosa que asistió a dicho evento estuvo integrada por equipos técnicos y referentes territoriales de las Direcciones de Educación Primaria y de Planeamiento Educativo.



