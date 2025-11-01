Este martes se realiza el remate ganadero en Puerto Irigoyen

Ya está todo listo en Puerto Irigoyen, localidad ubicada a 600 kilómetros de la ciudad capital, para el nuevo remate ganadero que llevará a cabo este martes 18 el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa (MPyA), a través del Instituto PAIPPA. Su inicio está previsto para las 11.

La Agencia de Noticias Formosa dialogó con el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, quien brindó algunos datos de lo que se vivirá en la jornada.

En ese sentido, expresó estar “muy contento” porque ya en horas de la tarde del lunes 17 se registraron para el pesaje unas 200 cabezas de ganado, estimando que para la jornada esperan llegar a las 300.

Agregó que por el momento “estamos hablando de más de 30 familias paipperas, lo que nos da la pauta que se espera algo muy lindo”.

“Ya empezamos toda la actividad del pesaje y la categorización; se encuentran presentes los productores y gracias a la UPSTI hay conectividad en el predio, así como disponibilidad de agua para darle la hacienda, semillas y rollos de pasto del CEDEVA de Laguna Yema” detalló, lo que demuestra que “hay un Estado presente”.

Resaltó a su vez que “a través de la buena genética del ganado se ve el trabajo de los productores” y añadió que otro ítem importante es “la parte tributaria, ya que acá cada productor vende su ternero y factura, lo que marca un verdadero e importante avance”.

Remate anterior

Cabe recordar que el pasado martes 11, en la localidad de Laguna Blanca, con la destacada presencia del vicegobernador Eber Solís, se realizó la 17° comercialización de hacienda y la 1° Feria Ganadera Paippera.

En dichos eventos se comercializaron 550 cabezas de ganado pertenecientes a 35 familias de pequeños y medianos productores de la zona, evidenciando una vez más la equidad territorial y la justicia social del Modelo Formoseño, como además el Estado provincial presente.



