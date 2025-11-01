Día Internacional del Estudiante: Jóvenes valoran la posibilidad de estudiar Medicina en su propia provincia

Este 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Estudiante en homenaje a los líderes estudiantiles checoslovacos asesinados por los nazis.

En ese marco, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió los testimonios de jóvenes que asisten a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), quienes destacaron el hecho de poder formarse sin tener que alejarse de sus familias, lo cual les permite proyectar un futuro profesional en su propio territorio.

“Soy de Ingeniero Juárez y la UPLaB es una bella oportunidad para todos los chicos de la provincia”, subrayó al dialogar con esta Agencia Néstor Arias, quien se encuentra cursando el primer año de Medicina.

Consultado sobre por qué eligió esta carrera, dijo que “vengo de una familia donde todos son del área de la salud y siempre me gustó. Cómo trabajan estos profesionales, cómo ayudan a las personas y, además, me interesó porque es lo más cerca a mi ciudad, donde puedo ir y venir un fin de semana si así lo quiero”.

A su vez, teniendo en cuenta que ya se transita lo último del ciclo educativo 2025, a modo de balance, resaltó que “este primer año de Medicina fue muy hermoso. Lo que más me gustó fue que desde el principio tuvimos interacción con el Hospital Distrital de Laguna Blanca”.

Por su parte, la joven María Fernanda Cisneros, también oriunda de Ingeniero Juárez, contó que “siempre me gustó mucho este ámbito, si bien mi familia no está muy relacionada con el tema de la salud, a excepción de mi abuela, que nos contaba lo que le tocaba vivir en el hospital y me empezó a interesar. Fue así que elegí estudiar Medicina en la UPLaB, ya que no queda demasiado lejos de mi localidad”.

En ese sentido, refirió que “cuesta” llevar adelante la cursada porque “hay que dedicarle muchas horas, pero me gusta muchísimo”.

“Soy de Laguna Blanca y desde un principio, la carrera de Medicina me llamó la atención. Pensé en irme de la provincia, pero al enterarme que se iba a dictar en esta localidad, me quedé”, comentó Rosalinda Mansilla, quien realzó: “Es una gran oportunidad estudiar en la UPLaB, me gusta mucho esta carrera y los profesores, espectaculares, nos ayudan en todo”.











