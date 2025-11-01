Este fin de semana se podrá disfrutar de múltiples actividades en la ciudad





La comuna capitalina, como ya es habitual, propone numerosas actividades recreativas, deportivas y culturales, para que los vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar del fin de semana en la ciudad.

En ese sentido, se destaca el certamen para jóvenes valores “Pre Cosquín”, el cual se realizará en las instalaciones del Club Sol de América durante todo el fin de semana. La ceremonia de apertura de este evento tendrá lugar el sábado, desde las 16 horas, y continuará el domingo, a las 14.

También el sábado, a partir de las 18,se realizará una nueva edición del Animatlón y Salchiamigos en el Paseo de las Aves, dos tradicionales eventos caninos que convocan a una gran cantidad de vecinos y mascotas en una sola fiesta solidaria, en la que se podrá disfrutar de carreras, desfiles y sorteos, entre otras atractivas y divertidas actividades.

Para los amantes de la naturaleza, el sábado habrá, como ya es habitual, paseos en piragua. Lo interesados en sumarse a estas travesías náuticas puede acercarse al puerto de la ciudad, desde las 15.30 horas, y disfrutar de las maravillas que se observan al navegar por el río Paraguay.

Finalmente, el día domingo, se realizará la tradicional Eco Feria del Río, un evento donde se concreta el encuentro con la naturaleza, la creatividad y la buena vibra. La actividad se llevará a cabo de 17 a 21 horas, en el Paseo del Río, y consistirá en la exposición de productos artesanales, ecológicos y eco prendas; gastronomía y música en vivo para disfrutar del atardecer a puro ritmo.



