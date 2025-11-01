El Centro Cívico Municipal N° 1 continúa brindando atención a vecinos de la zona norte

El Centro Cívico Municipal N°1 del B° Eva Perón se desempeña en la zona norte de la ciudad, cuya jurisdicción contempla a todos los conglomerados del lugar, creado precisamente para descentralizar el municipio y poner en igualdad de condiciones a los vecinos de ese populoso sector.

El Juez de Faltas y encargado del Centro Cívico, Dr. Carlos Amarilla precisó “en el lugar se presta una serie de servicios administrativos en la zona norte del ejido urbano que comprende a distintos barrios del sector, facilitando distintas prestaciones para evitar traslados y largas esperas”, dijo.

“Entre los beneficios – continuó diciendo – se encuentra la regularización de la situación inmobiliaria, como también existe una oficina destinada a tierras fiscales donde se provee información y se realiza un seguimiento de trámites afines. Asimismo está la Agencia de Ingresos Municipales, donde el contribuyente puede concurrir a los efectos de verificar el estado de deuda sobre algún impuesto, y un área de caja destinada al cobro de los mismos”, detalló.

“También contamos con un área de Tránsito, que es pararegularizar la situación con las licencias de conducir, y para los que la tramiten por primera vez está la escuela de conductores, como también para aquellos que deseen recategorizar su licencia”, indicó. “A ello se agrega un sector destinado a la SUBE, muy concurrido para la tramitar y recargar la tarjeta”.

“Del mismo modo, en el lugar opera el Juzgado de Faltas N° 3, que tiene jurisdicción en toda la zona norte de la ciudad, donde la competencia territorial está delimitada por todas las infracciones que lleguen, por lo general las correspondientes a Tránsito, Bromatología y Obras Privadas”, dijo Amarilla por último

El Centro Cívico N° 1 se encuentra sobre Pedro Ocleppo casi Ana E. de Cánepa, en el B° Eva Perón, y abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a19.



