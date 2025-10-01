En marcha la agenda turística de noviembre, con el 60° Festival Provincial del Folklore como evento destacado





El Ministerio de Turismo del Gobierno provincial difundió la agenda del mes de noviembre, invitando a participar de la gran variedad de actividades que se realizarán en las diferentes localidades de la provincia.

En ese marco, el próximo viernes 7, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino se llevará a cabo la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño y el 2° Festival Artístico.

Según se informó desde el Ministerio de Cultura y Educación al lanzar el evento días pasados, en una jornada completa, los estudiantes de Educación Especial, integrados en distintos niveles y modalidades y acompañados por docentes y familias, presentarán sus trabajos.

Asimismo, en la localidad de Clorinda, este viernes 7 y el sábado 8, tendrá lugar el Pre Cosquín 2026. Será en el Polideportivo Municipal, donde habrá espectáculos musicales con reconocidos artistas.

A su vez, en El Colorado, el domingo 9 se realizará la Fiesta de la Tradición, en el Campo de Doma y Jineteada “Luis González”, en instalaciones del Camping Municipal de la localidad, que contará con actuaciones de reconocidos artistas como Lázaro Caballero, Iván Ruiz, “Piko” Frank, “Guitarreros”, entre otros.

En el caso de Estanislao del Campo, para conmemorar su 111° aniversario fundacional, en el Complejo del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita, hará el Festival de la Jineteada, con más de 30 jinetes y 10 tropillas, así como espectáculos musicales en vivo, bingo, feria gastronómica, artesanal, de moda y estilo.

El folklore despunta en Pirané

Además, la localidad de Pirané volverá a brillar con el folklore que lo caracteriza. Primero, con la 46° edición del Pre Cosquín, que se desarrollará el jueves 20 y el viernes 21, y después con el 60° Festival Provincial del Folklore, el cual tendrá lugar en el Centro de Cultura y Deportes el sábado 22 y el domingo 23.

De esta manera, historia, música y tradición se volverán a unir en un evento único con los mejores artistas piranenses y músicos de trayectoria nacional.

Para el sábado están programadas las actuaciones de Ángelo Aranda, “Las 4 Cuerdas”, Rodrigo Vera y artistas locales, mientras que para el domingo, harán lo propio “Alma Chaqueña”, “Piko” Frank, “Los Irundí”, entre otros.

Reunión organizativa

Cabe señalar que en dicha ciudad avanzan los preparativos, ya que “la cuenta regresiva ha comenzado para nuestro tradicional y esperado Festival Provincial de Folklore”, subrayó la intendenta local Yéssica Palacios, según recabó AGENFOR.

En ese sentido, indicó que “vivimos una jornada muy productiva, reuniéndonos con las diferentes peñas y escuelas de danzas de nuestra ciudad”, destacando que “fue un encuentro fundamental para escucharlos, ultimar detalles y coordinar la participación de estos talentosos artistas”.

“Se viene la edición N° 60 de nuestro Festival, una celebración histórica que promete ser inolvidable –vaticinó-. Estamos trabajando para que sea una verdadera fiesta de la tradición, la danza y la música”.











