El HAC realizará la II Jornada Institucional de Salud Mental

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” invita a participar de la II Jornada Institucional de Salud Mental, que este año abordará una temática de gran sensibilidad y relevancia social: “El suicidio y conductas de riesgo”.

El encuentro se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre, a partir de las 8 horas, en el Salón de Conferencias del HAC, y estará dirigido a todo el personal de salud, estudiantes y público en general.

El objetivo de la jornada es generar un espacio de reflexión, intercambio y capacitación sobre las problemáticas vinculadas a la salud mental, promoviendo una mirada integral, preventiva y comunitaria. A través de diversas ponencias y mesas de preguntas, se buscará brindar herramientas que contribuyan a la detección temprana, acompañamiento y contención de personas en situación de vulnerabilidad emocional.

Desde el nosocomio destacan la importancia de fortalecer los lazos interinstitucionales y el compromiso de los equipos de salud en la promoción del bienestar emocional y la prevención del suicidio.

Inscripciones habilitadas a través del código QR disponibles en los afiches de promoción o bien ingresar a www.hacfsa.gob.ar.



