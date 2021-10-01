En Ingeniero Juárez recordaron el 74° aniversario del primer voto femenino

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que recientemente coordinaron la realización de un Conversatorio sobre el 74 Aniversario del Voto Femenino, en la Argentina, del que participaron importantes referentes femeninas del oeste formoseño, quienes remarcaron la importancia de los avances del género en la política formoseña.

Se escucharon así, las experiencias y anécdotas, logros y desafíos de referentes de las comunidades originarias y criolla, en un ambiente mas que familiar, porque se compartió también una merienda.

La concejal electa del modelo formoseño, María Nacif, otorgó un párrafo aparte para agradecer la oportunidad de representar no solo al sector de la mujer, sino a todos los juarenses dentro del Concejo Deliberante algo que ocurrirá en breve. Como se recordará, hacia más de veinte años que una mujer no ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

El Intendente Rafael Nacif, reconoció también la presencia y participación, del ministerio de la Comunidad en esta exitosa reunión.

Asimismo, recordó la importancia de mantenerse unidos, “en esta etapa que estamos atravesando, en la que se viven ataques permanentes y campañas insensatas hacia el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán”.

“Pase lo que pase, y pese a quien le pese, la legitimidad del mandato de nuestro Primer Mandatario, está basada en el apoyo incondicional del pueblo formoseño, que es y será siempre el soberano”, estimó.







