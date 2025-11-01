Educación Especial capacitó en Neurodiversidad a instituciones del Nivel Inicial

Este miércoles 19, por la mañana, en el EJI N°6 “Rita Latallada de Victoria”, del barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad capital, la Dirección de Educación Especial, Domiciliaria y Hospitalaria, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa (MCyE), capacitó en técnicas y planificaciones en Neurodiversidad a 29 instituciones del Nivel Inicial.

Al respecto, Gustavo Miers, a cargo de Educación Especial, dialogó con AGENFOR y explicó que el espacio se trató de un taller dirigido a docentes de dicho Nivel y equipos de gestión por lo que “nosotros vinimos a dar nuestro aporte a la formación de colegas en este primer acceso a la educación obligatoria que tenemos todas las personas”.

Asimismo, aclaró que la actividad se realizó “en contra turno”, porque “las clases no se suspenden” y destacó que este es “un criterio fundamental que tenemos como sistema educativo que es la formación”.

“Planificar en diversidad, hablar de discapacidad, hablar de condiciones y sobre todo de inclusión, porque la inclusión en nuestra provincia realmente es un hecho concreto, pero la formación siempre va a llevar a corregir actitudes”, sostuvo.

Y añadió: “Una gran barrera que tenemos las personas en cuanto a la inclusión, no solo en cuanto a estudiantes con discapacidad, sino a la cuestión actitudinal; y la tenemos los adultos, las familias, los docentes, las instituciones, entonces debemos seguir fortaleciendo nuestro proceso de formación”.

En este caso, destacó el funcionario, a “actores tan importantes como son los docentes” quienes “nos llevarán a cumplir nuestro objetivo que es la transición, la escolaridad, el primer acceso; y después viene el nivel primario”.

Durante el encuentro, indicó, se brindaron herramientas para que “sigan haciendo tan bien su trabajo” porque, en Formosa, aseguró, “no decimos que una institución es inclusiva, sino que lo es el mismo sistema educativo, porque tenemos nuestro Modelo Formoseño de inclusión”.

“Y nuestro sistema educativo no sólo es de igualdad de oportunidades, sino que tiene calidad, nuestras instituciones públicas educativas son de calidad, son de inclusión, por supuesto, y son de justicia social”, ratificó.

En cuanto a los temas abordados, Miers señaló que la agenda principal tuvo que ver con la Neurodiversidad, es decir, “no sólo lo que es la condición del espectro autista” sino “todo lo que tenga que ver con los neurodivergentes”.

“Y ver las estrategias, porque los docentes necesitan estrategias, reconocer la discapacidad no tiene nada de malo, reconocer si un estudiante, si un niño tiene una condición no tiene nada de malo, todo lo contrario, eso nos va a llevar a que podamos formarnos, de qué manera y cómo, eso es lo que proponemos”, manifestó.

Y explicó que, si bien la detección la hace salud pública, luego “la educación especial no sólo ve el diagnóstico sino también interviene, porque cada persona somos seres particulares, individuales y necesitamos algunas apreciaciones, criterios o estrategias propias”.

“Sobre todo la inclusión de las personas con alguna condición o discapacidad, entonces proponer eso, la formación siempre va a ser también buscar la calidad y seguir garantizando la inclusión en nuestra provincia”, consideró.

Por último, el referente del área, garantizó que “queremos seguir fortaleciendo las instituciones con escuelas accesibles e inclusivas”, principalmente porque “tenemos instituciones y aulas muy diversas”.

“Entonces si logramos y tenemos esas culturas y esos contextos que sean realmente accesibles para todos, vamos a garantizar una educación sana que busca mejorar la calidad de vida de las personas y lograr buenas personas, porque ese es el objetivo principal”, esbozó.

Y concluyó agradeciendo a las familias que “depositan en nosotros la confianza de ayudar en la formación de sus hijos”.



