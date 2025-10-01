Finalizó con éxito el Primer Curso de Infantería Policial: 20 efectivos reconocidos

• El acto contó con la participación de funcionarios, instructores, familiares y ex integrantes del cuerpo

Este sábado a las 09:00 horas, en el Instituto Superior de Formación Policial, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a 20 efectivos policiales, entre ellos 7 mujeres, que aprobaron satisfactoriamente el “1° Curso de Infantería Policial”.

La ceremonia fue presidida por el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, junto al Jefe de la Policía de la provincia de Formosa, Comisario General Lic. Juan Moisés Villagra y el subjefe Comisario General Abogado Norberto Rubén Mauri. También participaron autoridades policiales, instructores, familiares, la Banda de Música Policial y cursantes.

Un momento destacado fue la presencia de ex integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería, quienes con su acompañamiento honraron esta labor tan significativa, reafirmando el legado y la vocación de servicio que caracteriza a esta unidad especial.

Durante el acto, el diácono permanente de la Pastoral Policial, profesor Roberto González, realizó una invocación religiosa y bendijo los testimonios de reconocimiento.

Se entregaron certificados de aprobación y reconocimientos especiales a quienes obtuvieron los mejores promedios, así como a los instructores que compartieron sus conocimientos con dedicación.

Hicieron uso de la palabra un egresado del curso, la jefa del Cuerpo Guardia Infantería, Comisario Inspector Zunilda Lezcano, destacó en su discurso las políticas públicas del Gobierno provincial que promueven la capacitación continua de los efectivos, fortaleciendo su preparación técnica, física y operativa.

Y el discurso final estuvo a cargo del Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge González.

Este curso representa un paso firme en el perfeccionamiento profesional de la fuerza, en beneficio de la seguridad y el bienestar de la comunidad formoseña.



