Dos hombres atacaron móviles policiales en distintos barrios





• Los hechos ocurrieron en los barrios Namqom y El Quebrachito

Efectivos Policiales detuvieron a un hombre y secuestraron armas blancas, botellas y una gomera, mientras que en otro hecho se identificó al autor de los daños ocasionados a un móvil policial.

El primer procedimiento tuvo lugar el domingo último, alrededor de las 23:00 horas, cuando un móvil perteneciente a la Subcomisaria del barrio Namqom realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de la cancha de rugby Qompi.

Durante esa actividad, fueron atacados por dos sujetos que arrojaron botellas de vidrio contra el vehículo y provocaron daños en una de sus puertas.

Para disuasión, utilizaron una escopeta antitumulto, ocasión en que otro sujeto intentó agredir al personal con un arma blanca de fabricación casera, pero fue reducido y detenido.

En el lugar, se secuestró el arma fabricada de un hierro para construcción con mango de goma y otros elementos utilizados para la agresión, en tanto el segundo involucrado ya fue identificado.

Por el hecho se inició una causa judicial por “Atentado y resistencia contra la autoridad a mano armada y daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, de la provincia.

En otro procedimiento, cerca de las 00:10 horas de este lunes, los uniformados de la Comisaría Seccional Sexta acudieron a un requerimiento en calles Junín y Primera del barrio El Quebrachito.

Allí, un hombre, bajo los efectos aparentes de alguna sustancia, arrojó una botella contra un móvil policial y causó daños en uno de sus laterales.

El agresor intentó también atacar al personal con otro elemento, sin provocar lesiones, se dio a la fuga e ingresó a su vivienda, estando ya fue identificado.

En el lugar trabajó personal de la Dirección General de Policía Científica y la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial.

En ambos casos, el detenido y los secuestros fueron trasladados a las dependencias policiales, a disposición de la Justicia.