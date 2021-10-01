Detuvieron a otros dos integrantes de una banda de estafadores

• El caso está vinculado con la compra de electrodomésticos con cheques sin fondos

Efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a otros dos integrantes de una banda que adquiría productos mediante engaños y secuestraron un automóvil y una motocicleta.

Este trabajo de investigación se suma al que se realizó la semana pasada, en principio con allanamientos en el barrio Virgen del Carmen, donde detuvieron a un hombre de 47 años y una mujer de 42 y secuestraron un automóvil, chips de teléfonos celulares, electrodomésticos, armas de fuego, cartuchos, entre otros elementos de interés en la causa.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia del damnificado, estafado por un hombre que compró electrodomésticos con un cheque sin fondos.

Ya esta semana, las averiguaciones permitieron dar con el tercer sospechoso, un individuo de 35 años, y el secuestro de un segundo automóvil.

Además se reunieron nuevas evidencias y el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, a cargo del Dr. Rubén Antonio Spessot, ordenó otros dos allanamiento en los barrios 28 Viviendas e Incone.





Requisa

La medida judicial fue realizada por los integrantes de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales en los barrios 28 Vivienda e Incone, donde aprehendieron a una mujer, de 36 años, secuestraron electrodomésticos, chips de telefonía celular, armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres y una motocicleta utilizada para la comisión del ilícito.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



