Detuvieron a dos sujetos y recuperaron bienes sustraídos

Con la participación ciudadana lograron recuperar el bien

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima aprehendieron a dos hombres, que sustrajeron un parlante de una vivienda del barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad.

El hecho ocurrió el sábado último a las 9:50 horas, cuando una mujer alertó a los uniformados que los delincuentes ingresaron al garaje de su vivienda y se llevaron un parlante reproductor de música.

Ante la situación, el esposo de la denunciante inició la persecución y alertó a vecinos del sector, quienes observaron a los individuos fugarse tras trepar murallas y techos.

Con la intervención de los uniformados, se logró la aprehensión de un hombre, de 32 años en las inmediaciones de la manzana 51, del mencionado barrio.

También, aprehendieron a otro sujeto, de 24 años, que al ser interceptado intentó escapar por los techos y opuso resistencia mediante golpes de puño y patadas contra los efectivos.

Los vecinos hicieron entrega del bien sustraído que fue abandonado por el delincuente en el intento de fuga.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron alojados, a disposición de la justicia.



