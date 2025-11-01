Aprehendieron al autor de un hecho de Abuso Sexual

Fue tras un trabajo coordinado entre la fuerza provincial y la Policía Paraguaya

El hombre de 38 años fue detenido en la República del Paraguay, por encontrarse implicado en un delito contra la integridad sexual, ocurrido en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

El hecho tuvo lugar cuando las madres de las víctimas, dos niñas de 11 y 12 años, se acercaron a la Comisaría Seccional Novena y realizaron las denuncias, en la que acusaban al tío de las menores.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Abuso Sexual con Acceso Carnal”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen, con conocimiento del Juzgado de Menores, a cargo de la Dra. Silvana Jarzynski, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

De inmediato, La Policía emitió una orden de captura a nivel nacional e internacional del imputado a través de la Interpol.

Luego, tras una coordinación entre la fuerza provincial y el Departamento Central de Informaciones de la Policía de Paraguay, lograron la aprehensión del sujeto en la ciudad de Luque del país vecino.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado en turno, y tras los trámites correspondientes el hombre, fue trasladado hasta esta provincia y quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5, a disposición de la Justicia provincial.



