Desarrollan talleres de estimulación del lenguaje dirigidos a madres y padres

Desde el área de Fonoaudiología del Hospital de la Madre y el Niño de Formosa, se realizó una nueva edición del taller de estimulación de la comunicación y el lenguaje denominado “Entre juegos y palabras”, dirigido a padres y cuidadores de niños y niñas de entre uno y cinco años.

El objetivo es brindarles las herramientas para estimular el lenguaje de los hijos en la casa y acompañar su desarrollo.

Al respecto, Rosalía Aráoz, fonoaudióloga del mencionado nosocomio, indicó que “a este taller gratuito lo venimos haciendo desde el año 2023” y precisó que hasta el momento se ha desarrollado “con total éxito”.

Agregó que se apunta a “hacerles ver a los padres que tienen todas las herramientas para estimular el lenguaje en la casa”.

“No es correcta la afirmación de que el niño va a hablar cuando quiere”, remarcó, explicando que “al año tiene que empezar a hablar y a los cinco ya debe hacerlo perfectamente”.

En este sentido, indicó que “muchas veces, los padres no saben cómo pueden ayudarlos desde la casa, y es por eso que este taller se centra en enseñarles o hacerles ver cómo pueden estimularlos en el día a día”.

Precisó que “el rol del entorno es fundamental, más allá de que el niño asista al fonoaudiólogo, ya que en la casa uno aprende a hablar”, por lo tanto recalcó que es indispensable aplicar el lenguaje en las rutinas, en el día a día, ya que “hay que enseñarles a hablar”.

Finalmente, comentó que este taller “se está realizando una vez al mes”, informando que “los padres o cuidadores interesados de niños de entre uno y cinco años que no estén hablando, no los que hablen mal (ellos necesitan una terapia específica), pueden inscribirse en el hospital”.



