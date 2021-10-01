De la Rosa: “La equidad social y territorial están presentes en Formosa”





La diputada nacional electa por el Justicialismo, Graciela de la Rosa, puso en valor las políticas de Gobierno de Formosa hacia las personas con discapacidad. .

“En la provincia, la discapacidad tiene jerarquía constitucional, sus derechos se encuentran plasmados en la Carta Magna Provincial, así como la plena inclusión y la igualdad de oportunidades, que siempre están presentes”, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En este sentido, destacó la labor que se realiza en las escuelas especiales y, sobre todo, realzó “el trabajo integral que se lleva a cabo entre el cartera educativa y otros organismos gubernamentales”, como por ejemplo con los Institutos PAIPPA y de Asistencia Social (IAS).

Puso de resalto que tanto “la equidad social como la territorial están presentes en Formosa”, ya que la provincia posee a lo largo y ancho de su geografía escuelas especiales adaptadas y equipadas de acuerdo con las necesidades, permitiendo así “la integración y la preparación para la inclusión laboral de los jóvenes y adultos”.

Y aseguró que “lo dicho no es letra muerta” y al evidenciar ello mencionó que “lo vemos plasmados en hechos”, como la reciente 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo del Modelo Formoseño, la cual se realizó el pasado viernes 7 en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

“Hablamos de derechos para las personas con discapacidad, y acá están concretados esos derechos y el país debe saberlo, porque en Formosa esa dignidad se encuentra edifica con las escuelas aptas para ellos”, subrayó.

Prosiguió marcando que “estas políticas inclusivas son un verdadero acto de justicia social” merced a la gestión del gobernador Gildo Insfrán.



