Con la participación de alumnos formoseños del Nivel Primario, se realizan las Pruebas Aprender 2025





El subsecretario de Educación de Formosa, Luis Ramírez Méndez, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que este miércoles 12 se realizarán las Pruebas Aprender 2025 del Nivel Primario en los espacios curriculares de Matemática y Lengua.

“La realizarán los alumnos del sexto grado de toda la provincia y estamos muy ansiosos, pero a la vez muy preparados para estos exámenes”, expresó.

Agregó que las 19 Delegaciones Zonales de la provincia ya se encuentran preparadas y confirmó que “ya cuentan con todas las cajas donde están las pruebas, las cuales se encuentran cerradas y se abrirán ese mismo día”.

Explicó que “lo hará el veedor, que es el directivo de la escuela, para que los aplicadores, que son los docentes, puedan llevar a cabo la evaluación” y añadió que “son cuadernillos que contienen una prueba estándar realizada en Buenos Aires para las 24 jurisdicciones”.

Además, aclaró que tanto los veedores como aplicadores han sido preparados a través de la realización de capacitaciones vía online.

Las áreas a evaluar son Matemática y Lengua, puntualizó, subrayando que “nos encontramos muy preparados”. Por ello, entendió que “repetiremos los resultados de las Pruebas Aprender 2024”, recordando que los mismos hicieron sobresalir a la educación formoseña a nivel país.

Por último, remarcó que “la evaluación la hace y la corrige Nación”, por lo tanto, “la provincia no tiene injerencia en los resultados”.



