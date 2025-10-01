Asamblea nacional ratificó a la Dra. Marcela Ruiz al frente de FAM período 2025-2027 y a la Dra. Viviana Taboada como secretaria de Relaciones Institucionales

En la elección de sus autoridades para el período 2025-2027 la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) ratificó este jueves 13 de noviembre a Marcela Ruiz como presidenta, acompañada por Gabriela López Arango, vicepresidenta primera, y Eduardo Barrionuevo como vicepresidente segundo. En ese marco, la Dra. Viviana Taboada, presidenta del Colegio de la Magistratura de la provincia de Formosa fue nuevamente elegida secretaria de Relaciones Institucionales.

Autoridades de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) ➡️ 2025-2027

👤Presidenta: Marcela Ruiz.

👤Vicepresidenta Primera: María Gabriela López Arango.

👤Vicepresidente Segundo: Eduardo Barrionuevo.

👤Secretario: Christian Fabio.

👤Secretaria Adjunta: Marcia Lozada Figueroa.

👤Tesorero: Darío Alarcón.

👤Dirección del Instituto de Estudios Judiciales: Juan Pablo Civit y María Eugenia Diaz.

👤Dirección de Investigaciones Judiciales: Luz Masferrer.

👤Secretaría de la Defensa de la Magistratura: Carina Estefania.

👤Secretaría de Relaciones Institucionales: Viviana Taboada

👤Secretaría de Políticas Judiciales: Maria Jose Bustos y Laura Flores.

👤Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional: Pablo Perel e Inés Arroyo.

👤Dirección de políticas de Género, Igualdad y Diversidad: Andrea Tormena.

👤Dirección de Extensión y Gestión Social: Fabiana Bardiani y Lisandro Fastman.

👤Dirección del Secretariado y Funciones afines Carlos Veloto

👤Dirección de Seguridad: Gustavo Salvador.

👤Dirección de Nuevas Tecnologías: Marcelo Gauna, José Ignacio Pastores.

👤Dirección de Acceso a Justicia: Claudio Santagati y Norberto Godoy.

👤Instituto de Derecho Penal: Patricia Lupica Cristo.

👤Instituto de Derecho Civil: Roberto Dellamonica.

👤Instituto de Derecho Constitucional: Iván Kvasina

👤Comisión Revisora de Cuenta:

Titulares: Alejandro Domínguez (Jujuy), Iván Kvasina (Santa Fe) y Vivana Taboada (Formosa).

Suplentes: Patricia Lupica Cristo (Neuquén) y Andrea Tormena (Río Negro).

👤Instituto Contencioso, Administrativo y Tributario: Lisandro Fastman.

Dirección de Familia

Instituto de Consumo

Instituto de Justicia de Paz

FAMLAB