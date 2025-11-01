Aráoz acompañó la exposición del ISA por el Mes de las Artes

El Instituto Superior de Artes “Oscar Albertazzi” (ISA) presentó este miércoles 19 un muestreo que condensa el trabajo anual de su comunidad educativa. Esta actividad se enmarca en el Mes de las Artes, que abarca todo noviembre y tuvo lugar en las explanadas del instituto, contando con la presencia y acompañamiento del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz.

El ministro Julio Aráoz destacó la importancia de acompañar este tipo de actividades, donde, en esta ocasión “alumnos de 18 talleres de Artes Visuales presentaron sus producciones y lo ponen a consideración de nuestra comunidad”.

Subrayó que “siempre que tenemos la oportunidad reiteramos que uno de los ejes estratégicos importantes de nuestro modelo de desarrollo, el Modelo Formoseño, se encuentra en la educación”, afirmó el Ministro.

De esta manera, resaltó que la labor educativa va más allá de las aulas en las escuelas, extendiéndose a institutos superiores como el Albertazzi y a espacios de formación profesional, nombró, enfatizando en que “es bueno poner a consideración del pueblo lo que la educación pública es capaz de generar”.

Y añadió que estas jornadas también “son puntos de encuentro para las familias”, por eso “estamos muy satisfechos y entusiasmados”.

Al respecto, Sergio Irala, director interventor del ISA, explicó que la actividad es la “síntesis de todo lo abordado durante las clases que tuvieron desde principio de año”.

Puntualizó que “la idea fue que estén representados cada uno de los talleres que hacemos, los profesorados, las tecnicaturas, y compartir una tarde con las exposiciones y música”.

Asimismo, remarcó que “se presentaron productos muy elaborados de alumnos en su tramo más avanzados y otros que están en su tramo inicial, de acuerdo al año que están cursando sus asignaturas o talleres”, pero, aseguró que “el objetivo es que dentro del Mes de las Artes compartir con la comunidad”.

“Compartimos el arte, sabiendo que el arte nos llena y es un camino y un transitar en el cual se puede expresar todo lo que el ser humano siente”, valoró.

Al concluir, anticipó que “durante todo el mes de noviembre se realizarán los cierres de cada una de las carreras”, agregando que “también los estudiantes pintaron el playón con nuevos juegos para que los niños se puedan acercar después e hicieron murales”.







