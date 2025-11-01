Legado Tour: ANIMAL regresa a Formosa para celebrar los 25 años de Lado B

Después de 8 años, la legendaria banda de Metal argentina, A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar), vuelve a nuestra provincia en el marco de su Gira por el NEA, presentando su nuevo álbum de estudio: LEGADO.

El show, que tendrá lugar en el Sótano Cultural, forma parte de su aclamada gira LEGADO TOUR, con la que la banda celebra más de 30 años de trayectoria, repasando los grandes éxitos que los han consolidado como un referente indiscutido de la escena musical latinoamericana. Los teloneros de A.N.I.M.A.L. serán las bandas: CAPOTEI, de la localidad de Clorinda y KRATOS, desde la provincia de Salta.

La cita es el sábado 13 de diciembre en El Sótano Cultural (Av. Gutnizky 4306) a partir de las 20Hs (puntual), con entradas promoción a $20.000 a través de AlPogo.com; y a $25.000 en los siguientes puntos de ventas: El Agite Rock y Futbol (Av. Italia 1246), Rock House (Belgrano 602) y Hook (Belgrano 613). En puerta estará a $35..000.

Todo esto es posible gracias a la organización del Sótano Cultural para celebrar los 25 Aniversario de la productora independiente: LADO B Producciones.

Se espera una gran convocatoria para este evento que promete ser una noche histórica de puro metal y celebración de dos trayectorias que marcan el pulso de la música y la producción en Formosa.

ACERCA DE A.N.I.M.A.L.:

Formada en 1992, A.N.I.M.A.L. es una banda de Groove Metal/ Nü Metal argentina, reconocida por su potente sonido y letras que abordan problemáticas sociales y la reivindicación de los pueblos originarios. Han editado numerosos álbumes y compartido escenario con bandas internacionales de la talla de PANTERA, SEPULTURA, MARILYN MANSON y muchas más, dejando una huella imborrable en la música pesada de habla hispana.

Este año lanzaron su nuevo álbum de estudio: LEGADO, del cual declaran que "es un disco 100% de la vieja escuela, regresando al sonido crudo y vivo sin ediciones de por medio letras contundentes basadas en la realidad que vivimos sin olvidarnos de nuestra lucha de reivindicación indigenista, nuestra memoria viva nuestro mensaje reflejado en sana locura, energía, fraternidad, somos y seremos siempre parte de esta cultura que elegimos y estamos aquí para seguir luchando y dejar nuestro legado por los que están por los que ya nos están y por los que vendrán”.

LEGADO fue grabado, mezclado y producido por Andrés Giménez y Osko Cariola en Romaphonic Studios en octubre 2024 (Bs. As. Argentina) y masterizado por Brendan Duffey Audio (Florida, Usa).

Actualmente, A.N.I.M.A.L. está formado por Andrés Giménez (voz líder y guitarras), Cristian "Titi" Lapolla (bajos y coros), Marcelo Castro (batería y percusiones) y Osko Cariola (teclados).