Con un stand institucional en la Peatonal, brindaron información para prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes

Durante la tarde de este miércoles 19, la Dirección de Niñez y Adolescencia impulsó una actividad de concientización en la ciudad de Formosa por el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta se realizó en la Peatonal capitalina, ubicada en la intersección de la calle Rivadavia y la Avenida 25 de Mayo, donde estuvo presente esa área con un stand institucional, con el acompañamiento del equipo de la Línea 102.

Esto se debe a que la Línea 102 es una herramienta clave, como servicio gratuito, confidencial y de acceso que brinda escucha, acompañamiento y orientación tanto a niñas, niños y adolescentes como a personas adultas que buscan ayuda o desean denunciar una situación de vulneración de derechos.

En ese sentido, su responsable, la licenciada Ana Belén Franco, destacó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que el objetivo del “espacio de sensibilización fue visibilizar la temática, brindar información a los transeúntes y difundir acciones preventivas para abordar esta problemática”.

Además, se promocionaron los dispositivos con los que cuenta el organismo, como la mencionada Línea 102, dependientes del Ministerio de la Comunidad del Gobierno de Formosa.

“En Formosa se viene trabajando” en el abordaje de esta temática, “en primera instancia, en la prevención, para que no ocurran estos hechos”, recalcó, subrayando que las acciones se llevan adelante “a través de talleres y espacios de concientización en las escuelas” que son, generalmente, coordinados por los equipos de capacitación de la Línea 102”.

Y siguió detallando que “otra instancia es ya con la intervención, que es cuando ocurren estos hechos, que, generalmente, ingresan por llamados a la línea, los cuales ya implican hacer una denuncia para resguardar al niño, niña o adolescente”.

Por consiguiente, allí se brinda asesoramiento desde la Línea 102, porque, en definitiva, lo que se busca es proteger “su integridad psicofísica”.

Por último, como este 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño, fecha instituida por el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, este jueves se harán actividades alusivas en las Residencias Socioeducativas en la ciudad capital, adelantó la licenciada.



