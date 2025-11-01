Detuvieron al sujeto que le provocó una herida mortal a un hombre con un arma blanca

• En el caso intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial

Efectivos de la Comisaría Laishí aprehendieron a un hombre, presunto autor de un homicidio, ocurrido en una vivienda ubicada en el barrio Polideportivo, de la localidad de Laishí.

El viernes último, alrededor de las 23:00 horas los uniformados fueron alertados del caso por una llamada a la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato acudieron al lugar junto con personal de salud, quienes confirmaron que el hombre se hallaba sin signos vitales.

Tras averiguaciones realizadas establecieron que momentos antes la víctima, de 56 años, se hallaba en su vivienda junto a un joven, de 23 años, y dos mujeres compartiendo bebidas alcohólicas.

Por cuestiones que son materia de investigación se generó una discusión y forcejeo entre ambos hombres, que terminó con la víctima, con una herida mortal de un arma blanca.

Luego, en inmediaciones al lugar, aprehendieron al presunto autor quien tenía en su poder el arma utilizada para cometer el ilícito y demoraron a las dos mujeres, en averiguación del hecho.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Enrique Guillen quien direccionó el procedimiento.

En el lugar, los integrantes de la Dirección General Policía Científica realizaron las actuaciones procesales.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de la ciudad de Formosa y luego se entregó a los familiares para su velatorio e inhumación.

El detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial donde se notificó situación procesal y quedó alojado en la dependencia; mientras que a las mujeres realizaron declaraciones testimoniales y se retiraron.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Homicidio” con intervención de la Justicia provincial.



