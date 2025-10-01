Un albañil se descompensó mientras trabajaba y murió

• Pese a la rápida asistencia médica, ingresó sin signos vitales al nosocomio

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta acudieron ante el requerimiento por un hombre descompensado en inmediaciones al acceso del cementerio del barrio San Antonio y falleció mientras lo trasladaban al Hospital Central, de esta ciudad.

El hecho ocurrió el sábado último, alrededor de las 19:40 horas y los uniformados se entrevistaron con un hombre de 28 años, quien relató que desde la mañana realizaban tareas de albañilería junto a su amigo, de 25 años, quien comenzó a sentirse mal, se descompensó, cayó al suelo inconsciente y con signos de convulsión.

De inmediato, se solicitó la presencia del equipo del SIPEC, que asistió al hombre y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Central para su atención médica.

Pese al rápido accionar, el personal del Destacamento Policial del Hospital Central informó posteriormente que el hombre ingresó sin signos vitales.

El caso fue informado al juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Rubén Antonio Spessot, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia.

Horas más tarde, la forense judicial, Dra. Lucila Aránguiz, practicó la autopsia y determinó que la causal de muerte se encuentra en materia de investigación.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para las diligencias de inhumación, en tanto continúan las actuaciones judiciales a fin de establecer con precisión las causas del deceso.







