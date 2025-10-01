San Martín de Formosa es el nuevo campeón de la “Copa Gildo Insfrán”, al vencer en los penales a Andrómeda de Clorinda















Premiación



La premiación del Torneo de la Amistad inició con la entrega de los reconocimientos especiales a la valla menos vencida, que quedó en Clorinda, ya que fue para Antonella Espíndola, de Andrómeda. Recibió el premio de manos de la candidata a diputada nacional del Frente de la Victoria (FdV), Graciela de la Rosa.



Luego, siguió el galardón a la goleadora Natalia Ibarra, del equipo de la Municipalidad de Ibarreta. Le entregaron el premio los diputados provinciales justicialistas Alejandro Navas y Azucena Santillán.



Seguidamente, fue premiado el tercer puesto, que fue para Las Lomitas Fútbol Club. Entregó las medallas el jefe del bloque justicialista de la Legislatura Provincial, el diputado Agustín Samaniego, junto a los legisladores Aldo Ingolotti y Hugo García. En tanto que con el trofeo hizo lo propio el intendente de Clorinda, Ariel Caniza.



El segundo lugar fue para las chicas de Andrómeda de Clorinda. Los intendentes Ricardo Lemos, Rubén Pereyra, Celia Robles y Milton Navarrete les entregaron las medallas, así como Mario Romay, la candidata De la Rosa y el jefe comunal Caniza les dieron la copa.



Finalmente, fue el turno del primer puesto, el momento más esperado de la noche, a los sones de la icónica canción “We are the champions” de Queen.



De manos de los intendentes Yessica Palacios, Rafael Nacif y Adán jarzynski, así como de Rubén Casco, recibieron las medallas las campeonas del 4º Torneo de la Amistad, las integrantes del equipo del Club San Martín, ubicado en el barrio San Francisco de Formosa Capital.



En los penales, San Martín de Formosa se impuso a Andrómeda de Clorinda 5 a 4, luego de empatar en la final 0 a 0. De ese modo, el elenco capitalino se adjudicó la 4° edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, que esta vez se desarrolló en la segunda ciudad de la provincia.Fue un partido muy parejo el que jugaron los elencos femeninos, prácticamente no se sacaron ventajas, por eso fue necesario llegar a los penales, brindándole al público que colmó las instalaciones del Club Juventud de la segunda ciudad una emocionante definición por el título.El tercer puesto quedó en manos de Las Lomitas Fútbol Club, que venció a su par de Ibarreta.Tras la definición del título, llegó el momento de la premiación por parte de la organización, que estuvo a cargo del Partido Justicialista Distrito Formosa.Nuevamente, el certamen deportivo femenino fue todo un éxito desde todo punto de vista. Cada vez son más las jugadoras que se suman, llegando en esta edición 2025 a más de 2000.La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió el testimonio de las protagonistas. Una de ellas fue Yanina Fleitas, quien en su rol directora técnica del elenco Franjeado, en principio, comenzó diciendo que estaba emocionada por la obtención del título.“Después de tanto esfuerzo, de tanto cansancio, lograr la victoria es enorme”, declaró y marcó que “fue una final que teníamos muchas cosas en contra. Se nos lesionó una de nuestras grandes jugadoras muy temprano. Todo el marco, el público, tan lindo porque cuesta mucho ver algo en el fútbol femenino de estas características, pero fue un marco muy lindo y yo creo que se dio un buen espectáculo para todas aquellas personas que vinieron a alentar”.Sobre la definición por penales, pateándose ocho en total, mostró su sorpresa, pero “la verdad que en el quinto ya pensábamos, se nos da, y bueno, era para nosotros. Tuvimos que sufrir más de la cuenta, pero a veces el fútbol es así”.Sobre una definición de su equipo, aseguró que es “muy aguerrido, como yo les digo a ellas, el amor que tenemos por el club, por lo que hacemos es tan inmenso que, aún estando extenuadas físicamente, sin embargo, en la cancha corren hasta lo último, así que es inmenso lo que queremos y lo que valoramos a nuestro club”.AGENFOR también dialogó en exclusiva con Florencia Fernández, la jugadora que pateó el último penal que le dio el triunfo al equipo sanmartiniano. “Contentísima, vinimos con todo a ganar –dijo exultante-. Dijimos que íbamos a llevarnos la copa y lo hicimos”.Definió al Torneo de la Amistad como “espectacular”, a la vez que agradeció a sus compañeras “porque lo dieron todo”. Este domingo “jugamos cuatro partidos, ya no nos daban las piernas, pero lo hicimos con el corazón y con la camiseta”.En el mismo sentido, otra jugadora de San Martín, en este caso la arquera Fátima Correa, destacó que “para nosotras esto es muy importante, porque hace rato que lo estábamos buscando, ya es la cuarta vez que competimos en el Torneo de la Amistad y se nos dio”.“Tenía mucha adrenalina, traté de estar tranquila en los penales y ver cómo se paraban las chicas. Y en base a eso, elegir algún palo. Queríamos ganar, lo estábamos buscando y, gracias a Dios, se nos dio”, resaltó.