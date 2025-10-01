Sustrajo chapas de una obra en construcción y lo atraparon

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo”

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un joven, de 19 años, por robar chapas de zinc de una obra en construcción, ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió días atrás, cuando una mujer denunció que un desconocido sustrajo los bienes de una edificación en etapa constructiva.

Ante ello, se inició una causa judicial por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial.

En el marco de las tareas investigativas, los uniformados establecieron la identidad del presunto autor y lo capturaron en la zona conocida como Isla de Oro, donde además se recuperaron los objetos denunciados como sustraídos.

El sujeto y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.




