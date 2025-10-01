Las Lomitas: Desarticularon centro de distribución de estupefacientes

• De la droga secuestrada se pueden obtener 1.356 dosis destinadas al consumo

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas detuvieron a un sujeto, secuestraron marihuana, plantines, frascos con restos de cocaína y teléfonos celulares, entre otros elementos, tras un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio 40 viviendas de esa localidad.

Durante varias semanas, los policías realizaron tareas investigativas por un presunto punto de venta de drogas en el mencionado barrio.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Gabriela Soledad Plazas, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial fue realizada en un inmueble del barrio 40 Vivienda de Las Lomitas.

Durante la requisa, los efectivos detuvieron a un sujeto, secuestraron marihuana apta para la elaboración de 1.356 dosis destinadas al consumidor, como así también frascos, plantines, tubos con restos de cocaína y teléfonos celulares.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)

ABIGEATO CALIFICADO

Aprehendieron a un hombre en una zona rural

• Secuestraron carne faenada y armas blancas

Efectivos de la Comisaría Sargento Raimundo Avendaño, de la localidad de General Güemes, detuvieron al presunto autor de la sustracción de una ternera de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional N° 86, frente al campo Santa Marta.

Los policías realizaban tareas de prevención por la Ruta Nacional N° 86, cuando hallaron restos de faena a la vera de la ruta, luego llegó un hombre y reconoció el animal como de su propiedad.

Tras un seguimiento de huellas y rastros de sangre, los uniformados se trasladaron hasta un establecimiento, donde hallaron más indicios.

Luego detuvieron a un hombre de 30 años, como presunto autor del hecho, hallándose en su poder elementos de interés en la causa.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó allanar la casa del imputado.

Durante la requisa secuestraron carne vacuna de reciente faena y armas blancas con manchas de sangre fresca, que resultan de interés para la causa.

Los secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



