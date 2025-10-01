Secuestraron motocicletas y demoraron a infractores por ruidos molestos en Laguna Blanca

Durante los controles, se detectaron rodados con escapes libres y conductores en estado de ebriedad

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca, la brigada de investigaciones y la Unidad Regional Cuatro realizaron varios procedimientos en el marco del operativo de seguridad ciudadana, que culminaron con el secuestro de motocicletas y la demora de varios jóvenes por infracciones al tránsito.

El primer caso se registró el viernes último, alrededor de las 22:45 horas, cuando identificaron a dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- oriundos de Buena Vista, que se desplazaban en una motocicleta Hyange de 150 cilindradas, sin sistema lumínico y con ruidos molestos del escape libre del rodado, sumado a que consumían bebidas alcohólicas.

Ante las infracciones constatadas, los infractores fueron demorados en forma preventiva y la moto quedó secuestrada.

Luego, cerca de las 23:30 horas de ese mismo día, se interceptó a dos jóvenes de 18 años sobre la colectora principal de la localidad por circular en motocicletas sin plásticos, sin luces y con escapes libres, lo que ponía en riesgo la seguridad vial, razón por la cual fueron demorados y sus vehículos secuestrados.

Finalmente, alrededor de la 01:00 hora del sábado, demoraron a un hombre de 25 años en estado de ebriedad por realizar molestias y ruidosas explosiones con el escape libre de su motocicleta de 150 cilindradas, en la avenida Néstor Kirchner y Romualdo Pelozo, del barrio San Blas, rodado que también fue secuestrado.

Estos procedimientos se enmarcan en las acciones preventivas que la Policía de la provincia de Formosa lleva adelante para garantizar el orden público, la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos.



