Recuperaron motocicletas en distintos procedimientos

Los rodados tienen adulteraciones y registran pedido de secuestro

Integrantes de la Policía provincial llevaron adelante distintas intervenciones en la ciudad de Clorinda, que concluyeron con el secuestro de cuatro motocicletas y la retención de un adolescente.

El primer operativo estuvo a cargo del personal de la Delegación de Drogas Peligrosas en el barrio Libertad, donde secuestró una motocicleta Motomel Blitz con las numeraciones del motor suprimidas, mientras que su conductor carecía de la documentación del rodado.

Horas más tarde, en la intersección de barrera y calle 12 de Octubre, los efectivos demoraron a un motociclista de 13 años que circulaba en una Honda Biz, con pedido de secuestro en una causa judicial por “Hurto”, en la que interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

En otra intervención, el personal de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana recuperó una Guerrero Trip sustraída frente a un local comercial.

Mediante el análisis de las cámaras de seguridad, los policías identificaron al autor, un joven de 16 años, quien fue retenido en la vía pública mientras circulaba en la moto buscada.

Por último, en el marco de las recorridas preventivas por el barrio 1° de Mayo, los uniformados hallaron abandonada una Honda Wave y mediante la verificación se determinó que tenía pedido de secuestro activo en una causa por “Hurto”.

