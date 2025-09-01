Secuestraron carne vacuna transportada sin la cadena de frío

Fue durante una intervención sobre la Ruta Nacional 86

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Clorinda, secuestraron una res completa de carne vacuna llevada en una camioneta, sin respetar las condiciones de salubridad exigida para el transporte de este tipo de productos alimenticios.

El procedimiento se realizó el domingo último por la noche, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux.

Allí se constató que el conductor llevaba carne vacuna sin las documentaciones exigidas por la ley, ni tampoco cumplía con la cadena de frío que se requiere para el transporte de este tipo de producto.

Ante la irregularidad detectada, el personal de la Subcomisaría Primero de Mayo realizó las actuaciones.

También se inició causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Clorinda.

Estas intervenciones policiales son de vital importancia porque por un lado evitan la comisión de ilícitos en zona rural y por otro se garantiza la salubridad y el respeto de las condiciones bromatológica de los alimentos







