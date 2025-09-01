La Policía desarticuló un centro de distribución de drogas en el barrio Incone

Se secuestraron fracciones de cocaína de máxima pureza, aptas para la obtención de más de 2.000 dosis

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a dos hombres y una mujer, tras una prolija investigación que permitió concretar un allanamiento en el barrio Incone de esta ciudad, donde se anuló un centro de distribución y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se originó a partir de una investigación impulsada por integrantes antinarcóticos durante varias semanas, lapso en el que reunieron elementos de prueba que acreditaban la actividad ilícita desarrollada por una pareja.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien direccionó las actuaciones judiciales.

En la continuidad con la investigación, el sábado último, en inmediaciones de la avenida Néstor Kirchner y pasaje del barrio Jardines de Formosa, los policías aprehendieron a un sujeto, quien había mantenido un breve contacto con los distribuidores de droga.

En su poder se encontró un envoltorio de polietileno con cocaína, un teléfono celular y dinero.

Con los elementos probatorios reunidos, el magistrado ordenó el allanamiento de un domicilio ubicado en el barrio Incone, que lo realizó este domingo último el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOPF).

Allí detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron cocaína, junto a cuatro envoltorios adicionales, todos aptos para la obtención de 2.029 dosis.

También se incautó dinero en efectivo, elementos de acondicionamiento, retazos de polietileno y bandas elásticas, anotaciones de interés en la investigación y una balanza digital con restos de clorhidrato de cocaína.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y se notificó a los detenidos de su situación legal, todo a disposición de la Justicia provincial.



