La Policía recuperó dos millones de pesos sustraídos a un vecino

El caso fue esclarecido gracias a la rápida respuesta de los investigadores

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Juan Gregorio Bazán, recuperaron 2.000.000 de pesos que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en la mencionada localidad.

El domingo último, un poblador denunció el faltante de dinero de la casa de su padre, de 74 años, y de inmediato los policías constataron que la puerta del inmueble estaba violentada.

Los policías rastrillaron la zona, hallaron huellas que conducían hasta la casa de una vecina, se explicó a la mujer sobre el ilícito y luego de hablar con sus hijos de 13 y 14 años entregó la totalidad del dinero robado.

Luego se la notificó de la causa judicial y los menores de edad quedaron bajo su guarda tutelar; en tanto que el dinero fue restituido a su propietario y todo quedó a disposición del Juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores de Las Lomitas.







