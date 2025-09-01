Se viene la 2° edición del Festival Regional del Alfajor





El Gobierno de la provincia de Formosa realizará la 2° edición del Festival Regional del Alfajor los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 17 a 23 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero.

Una propuesta que reúne producción, cultura y turismo en un mismo espacio, con el objetivo de potenciar a los emprendedores y dar visibilidad a los sabores regionales.

El encuentro contará con la participación de más de 150 emprendedores, entre ellos 30 alfajoreros formoseños, junto a productores del Norte Grande (Chaco, Corrientes y Misiones).

Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de alfajores con recetas únicas y tradicionales; música en vivo y la actuación de artistas locales; shows infantiles para toda la familia; y patio cervecero, un espacio para compartir y disfrutar.

Más que un evento gastronómico, el Festival se consolida como una herramienta para apoyar a pequeños productores y emprendedores, generando un impacto positivo en la economía local y promoviendo las raíces formoseñas.

En esta edición se trabaja además en la creación de la Asociación de Alfajoreros del Norte Grande, con el fin de unificar la producción y potenciar el sector a nivel regional.

El subsecretario de Empleo, doctor Rodrigo Sandoval, destacó que la primera edición realizada en diciembre de 2024 fue un verdadero éxito.

“Contamos con la participación de más de 80.000 visitantes y los emprendedores lograron vender más de 40.000 alfajores en tres jornadas. Esto demuestra el gran potencial del sector y la importancia de acompañarlo con políticas públicas activas”, sostuvo.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad y turistas que deseen disfrutar de un fin de semana único, donde la tradición, la cultura y los sabores regionales se encuentran en un mismo lugar.



