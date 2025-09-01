Los casos de dengue cerraron en esta semana con cifras similares a la anterior

En esta época de aguaceros y lluvias reiteradas, piden a la comunidad reforzar la prevención, mediante la limpieza de los patios, la eliminación de recipientes que pueden ser potenciales criaderos de mosquitos, el uso de repelente y demás medidas destinadas a evitar la circulación del virus del dengue y la transmisión de la enfermedad.

En la última semana, entonces, se han realizado 4.997 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando seis de ellos resultado positivo a Dengue.

Del total, dos corresponden a Las Lomitas, dos a Pozo del Tigre, uno a Fontana y uno a Palo Santo.

No hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital ni tampoco se hicieron tratamientos con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

No se registraron fallecimientos y se concretaron 28 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el 1 de enero de este año se diagnosticaron 1.439 casos de los serotipos virales circulantes: DEN 1 y DEN 2 y no hubo fallecimientos.

Asimismo, se hizo control focal en 3402 viviendas (bloqueadas), se visitaron 5.945 de las cuales 1.958 estaban cerradas, en 585 se les negó el ingreso a la brigada sanitaria, en 225 se erradicó larvas del mosquito y se proveyó de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED a 3.402.

Para la logística implementada en las acciones de control del Aedes aegypti se afectaron 359 personas.



