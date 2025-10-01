Se realizó el Tercer Encuentro de la Escuela Municipal de Género





Este sábado, con gran participación se llevó adelante el Tercer Encuentro de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género, que desarrolla la Secretaria de Acción Social capitalina, mediante la Dirección de Cuestiones de Género, de manera gratuita para toda la comunidad.

En la ocasión, las temáticas abordadas fueron: "Violencia digital y nuevas formas de acoso; Inteligencia artificial y su uso cotidiano; El género en tecnología; El problema de la falta de mujeres en tecnología y el riesgo de invisibilizar desigualdades en el mundo digital". La disertación estuvo a cargo de la periodista especializada en Género, Cindy Gómez Navarro y del experto en Comunicación Digital, Sebastián Lezcano.

Al respecto, los profesionales afirmaron: "Las herramientas digitales son esenciales para visibilizar la violencia de género porque permiten crear conciencia, recopilar datos, ofrecer apoyo a víctimas y promover cambios sociales. A su vez, facilitan la comunicación, el acceso a recursos y la denuncia, además de posibilitar a organizaciones y al Gobierno analizar tendencias y diseñar estrategias más efectivas para prevenir y combatir esta problemática".

“Agradecemos la asistencia de los vecinos y vecinas, quienes se interesaron en el tema y participaron activamente de la charla, preguntando e intercambiado diferentes puntos de vista. Queremos que sean portavoces en sus barrios y lleven información a otras personas para asistirlos y ayudarlos”, agregaron.

La próxima y última clase -4.º Encuentro- se realizará el viernes 24/10 con el siguiente cronograma de temas: "Ciudades que cuidan: Formosa en clave de género": Los Orígenes del Urbanismo Feminista: Principios del Urbanismo Feminista. Urbanismo feminista e inclusivo como derecho. Diversidad e inclusión: accesibilidad, movilidad, espacios de cuidados, participación ciudadana. Implicaciones Prácticas del Urbanismo Feminista: Ciudad de Formosa como ejemplo de intervención y visión a futuro. Enfoque internacional, ciudades de inspiración.







