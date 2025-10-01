Jofré depositó ofrenda floral para conmemorar el 105.º aniversario del fallecimiento de Luis Jorge Fontana

Este sábado 18 de octubre, en el marco del 105° aniversario del fallecimiento del fundador de Formosa, Cmte. Luis Jorge Fontana, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré le rindió homenaje con el depósito de ofrenda floral en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde se encuentra el mausoleo con los restos del prócer.

El Ing. Jofré, lo hizo acompañado por el Presidente del HCD, Darío Di Martino; el Jefe de Gabinete municipal, Dr. Mauricio Nadalich; concejales capitalinos; Jueces de Faltas; funcionarios comunales y vecinos que se acercaron al lugar. A su vez, estuvo presente el acólito de la Iglesia, Ladislao Pereyra, quien hizo un breve oficio religioso.

Durante la ceremonia, el Jefe comunal sostuvo que estos reconocimientos son fundamentales para recordar y valorar la historia formoseña: "Evocar a Fontana es más que un acto simbólico, ya que es un compromiso con el legado que él nos dejó. Como Intendente y en representación de todos los habitantes de estas tierras, reafirmamos hoy nuestra identidad y nuestro respeto por quienes hicieron posible la Formosa que conocemos".