Se realizaron actividades en conmemoración del 8° aniversario del centro de salud de La Nueva Formosa

El festejo reunió a los pacientes, vecinos y a todo el equipo de salud.

El centro de salud del barrio capitalino La Nueva Formosa cumplió su 8° año de servicios a la comunidad el pasado 4 de octubre. Para conmemorar la fecha, este lunes 6 se desarrollaron múltiples actividades dirigidas a pacientes y vecinos, principalmente, para difundir las prestaciones que ofrece diariamente y promover la buena salud.

En ese marco, se desarrollaron charlas con temas orientados al cuidado de la salud, tanto por la mañana como por la tarde, y se brindaron las atenciones diarias en cada uno de los servicios, “porque trabajando en pos de la salud de nuestra comunidad, es la mejor forma de celebrar un nuevo cumpleaños de nuestro centro de salud”, indicó el director del efector sanitario, el doctor Felipe Benítez.

“Fue una jornada muy linda y emotiva, en la que pudimos compartir con los pacientes y todo el personal. Se reiteraron, a cargo de los referentes, cuáles son cada uno de los servicios con los que cuenta nuestro efector y cómo debe hacer la gente para acceder a los mismos, que son todos completamente gratuitos”, destacó.

Entre esos servicios, Benítez mencionó: kinesiología; consultorios de pediatría, clínica médica, ginecología y obstetricia, psicología, odontología, cardiología de adultos y pediátrica, nutrición; laboratorio, farmacia.

También diagnóstico por imagen donde se realizan ecografías, mamografías y radiografías; servicio social, enfermería, área de vacunación y área de emergencias, entre otras tantas prestaciones.

Respecto a eso, el director remarcó que en el centro de salud “contamos con médicos que atienden por consultorio, prácticamente, durante todo el día. Y por la noche, contamos con guardias nocturnas, de lunes a viernes, desde las 20 horas hasta las 8 horas del día siguiente. Mientras que los sábados, domingos y feriados la guardia médica es de 24 horas”.

Recordó que el área de cobertura es de una población de aproximadamente 15.000 habitantes, abarcando, además, de La Nueva Formosa, los barrios: Sagrado Corazón, La Perla, La Paulina, Nueva Italia, Lote rural 221 (Pueblo de Dios) y Lote rural 222 (Patronato) de la ciudad capital.

Durante las palabras que dirigió a los presentes, el profesional agradeció la presencia de cada uno de los que acompañaron “este festejo tan importante y se acercaron a compartir a pesar del tiempo fresco que se vino de golpe”, como también a todo el personal que “con esfuerzo, dedicación, respeto y vocación, día a día, contribuye al funcionamiento de nuestra querida institución”.

Al finalizar las charlas en ambos turnos, se obsequió folletería con información sobre la prevención de distintas enfermedades y se hizo entrega de repelentes y larvicidas a los presentes, como forma de instar y concientizar sobre la importancia de la prevención del dengue.



