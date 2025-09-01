Iniciaron las preinscripciones para las carreras del IPF

Este lunes 6, iniciaron las preinscripciones para las carreras de Mecatrónica, Desarrollo de Software y Multiplataforma, Química Industrial y Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”.

Cabe recordar que las cuatro ofertas cuentan con cursos introductorios, siendo el de Mecatrónica y Desarrollo de Software Multiplataforma en enero, por lo tanto la preinscripción del primero será hasta el 12 de diciembre y del segundo hasta el 19.

En el caso de Química Industrial y Telecomunicaciones, las preinscripciones se extenderán hasta el 31 de marzo, iniciando el curso introductorio en abril, mayo y junio.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, recordó que “cada carrera tiene un cupo de 50 personas” y explicó que “es debido a una cuestión operativa por los diferentes servicios que se brindan como, almuerzo, computadoras, servicio de transporte”.

Los interesados pueden preinscribirse en los siguientes link:

Mecatrónica: https://acortar.link/nCIhaw

Desarrollo de Software y Multiplataforma: https://acortar.link/kip470

Química Industrial: https://acortar.link/LKvgWq

Telecomunicaciones: https://acortar.link/CNSG8P

Para más información comunicarse al 3704 86-0530.







