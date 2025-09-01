“Patria o Colonia”: Retamozo advirtió que el 26 de octubre se elige entre dos modelos de país
La doctora Mirtha Retamozo, candidata a diputada nacional suplente por el Frente de la Victoria (FdV), camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre, resaltó la importancia de estos comicios para “defender el Modelo Formoseño que promueve un Estado presente y garantiza derechos para los ciudadanos, frente a políticas neoliberales”.
En diálogo con AGENFOR subrayó que “seguimos caminando y recorriendo todo el territorio para estar presente en distintos lugares”, y añadió que “tuvimos el placer de poder acompañar al gobernador Gildo Insfrán en las giras donde hubo una maratón de inauguraciones”.
Y remarcó que “acompañar al Gobernador significa cosechar lo que él siembra”, mencionando que “por eso, fuimos muy bien recibidos en cada uno de los lugares donde pudimos estar”.
Asimismo, indicó que los cuatro candidatos del FdV, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres como titulares, y Camilo Orrabalis y Mirtha Retamzo, como suplentes, “explicamos a las personas que este 26 de octubre son unas elecciones históricas”, al tiempo que justificó que “es así porque nos estamos jugando dos modelos o dos rumbos y tenemos que hablar de Patria o colonia”.
Por esta razón, aseguró que “tenemos que defender nosotros la dignidad y la soberanía de no entregar nuestro país a los mercados, como está pasando hoy con este Gobierno nacional totalmente liberal que tenemos”.
El Congreso como “campo de batalla”
Además, consideró que frente a la crisis económica, las decisiones políticas de Javier Milei y los casos de corrupción que se dan dentro de su gobierno, es “el Congreso de la Nación el que está dando batalla”, y marcó que “de ahí la importancia de que nosotros este 26 de octubre tengamos los diputados que representan a este Modelo Formoseño”.
En esta línea, afirmó que “en Formosa estamos muy expectantes de eso, pero más allá de eso, acá hay un Estado presente que no se borra”, nombrando que “acá hay hospitales que atienden a todos, escuelas y universidad que enseñan y más de 129 obras inauguradas por el Gobernador en lo que va del año”.
Aseveró que “todo esto se hace con recursos propios porque todos sabemos que Nación frenó las obras y tampoco envía más las coparticipaciones que son correspondientes a las provincias”.
“Yo creo que tanto Graciela de la Rosa como el compañero Fabián Cáceres van a jurar este 10 de diciembre”, expresó, destacando que “Formosa es un faro, que tiene el rumbo claro con el Modelo Formoseño y un Estado presente”.
Y al concluir instó a toda la ciudadanía a acudir a votar el próximo 26 de octubre porque “lo que se va a votar es si queremos seguir siendo una Nación con todas las personas adentro, o ser una colonia”.
“Tenemos que militar por el proyecto de país que queremos, que es el de defender a Formosa y el formoseño es agradecido y esclarecido”, cerró la candidata.