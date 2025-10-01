Se desarrolló la primera jornada de Fortalecimiento Comercial 360°

El Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, desarrollado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, inició la primera de las dos jornadas previstas para este 23 y 24 de octubre en el Galpón “G” del Paseo Costanera capitalino.

Cabe recordar que esta propuesta tiene el objetivo de acompañar a las empresas formoseñas en los nuevos desafíos del mercado actual.

Las dos jornadas de charla-taller son gratuitas y, en ellas, expertos en la materia compartirán estrategias claves sobre liderazgo, ventas online, atención al cliente y omnicanalidad, ya que plantean que vender no es solo tener buenos precios, sino equipos motivados, identidad digital y cercanía con el cliente.

En el primer día de desarrollo, se abordó la temática de “Liderazgo y visión comercial”, mientras que en la segunda que se dará este viernes 24, se encuentra en agenda como contenido “El futuro ya está vendiendo”.

Las disertaciones están a cargo del psicólogo social Fernando Zecchini y la licenciada en Comunicación Social Fernanda Cosentino.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el licenciado Marcelo Quiñones, director de Comercio y Desarrollo de la provincia, quien brevemente explicó que la idea de estas capacitaciones surge “al ver la necesidad que existe en el mercado comercial de digitalizar las empresas”.

“Tenemos una urgente necesidad de hacer una transición tecnológica, la cual viene de la mano de la capacitación”, indicó y añadió que en con la inscripción “se realizó una breve encuesta de la cual surgió que solamente una de cada ocho empresas está totalmente digitalizada”.

Respecto de la digitalización, explicó que “permite a las empresas poder acceder a mayores ventas, sobre todo, a través de las redes, que es el tema que más se aborda, brindándoles todos los conocimientos relacionados con la digitalización”.

Por su parte, Zecchini explicó que la jornada “se centró especialmente en qué nos pasa a nosotros como personas a la hora de tener que enfrentar un desafío empresarial y comercial”, completando la capacitación del viernes con el abordaje de “qué herramientas aplicar para desarrollar esos desafíos”.

“Ya vimos cómo desarrollar la proactividad y la capacidad de centrarnos en lo que podemos enfrentar –marcó-. Lo que necesitamos es poner mucha conciencia, atención y preguntar en el mercado qué es lo que está pasando, usando la inteligencia y el empeño para continuar progresando”.



