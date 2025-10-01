Con masivas movilizaciones, el Frente de la Victoria cerró su campaña en cada una de las Jurisdicciones de la Capital

A diferencia de otros cierres, se cambió la modalidad y los candidatos de ese espacio estuvieron distribuidos en los diferentes actos simultáneos.

La militancia peronista, a través de las distintas agrupaciones que acompañan al Modelo Formoseño, organizó el cierre de campaña en la tarde de este jueves 23, de una manera diferente a otras elecciones, ya que en cada una de las Jurisdicciones de la ciudad de Formosa hubo actos en simultáneo.

En todos los casos, fueron masivas movilizaciones y los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria (FdV), que se elegirán este domingo 26 de octubre, se distribuyeron entre las diferentes sedes para poder dar su último discurso electoral, tanto Graciela de la Rosa, que encabeza la lista, como Fabián Cáceres, y los suplentes Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

En ese sentido, en la Jurisdicción Cinco, Cáceres emitió un discurso encendido, donde llamó a votar “fuerte, al medio y con el corazón” al FdV en la Boleta Única Papel (BUP), ante una multitud que se convocó al acto de cierre en inmediaciones al Parque Acuático “17 de Octubre” del barrio Eva Perón.

También, tomó contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y valoró al Modelo Formoseño, “que es de inclusión, solidaridad, pero por sobre todo de justicia social”, para luego avanzar en señalar que haber compartido con los compañeros y las compañeras de esa zona un acto tan multitudinario fue, sin dudas, “cargarnos de energía para que este 26 de octubre reventemos las urnas”.

En su mensaje para todos los formoseños y las formoseñas, dijo: “Aprovechemos esta oportunidad que tenemos a través del voto constitucional y democrático para ponerles un freno a las políticas crueles y perversas del presidente Javier Milei, quien está hundiendo al país”.

Por tanto, insistió, “tenemos la oportunidad de decirle basta con los candidatos del Modelo Formoseño que son los que van a defender al pueblo en la Cámara de Diputados”.

Por su parte, Retamozo declaró que “fue una campaña histórica en la toda la ciudadanía formoseña, que nos dio su apoyo con mucho amor y cariño”, además, hizo notar que “la gente entendió que lo que está en juego este 26 de octubre es la Patria, así que estoy segura que este domingo el triunfo del Frente de la Victoria será contundente”.

Igualmente, pidió que “la gente vaya a votar y aprovechar de la paz social que se vive en Formosa”, por tanto, “animemos a la familia y a los vecinos” a que cumplan con su deber cívico, “porque el rumbo de la Patria se define”, y bajo ningún punto de vista “queremos ser colonia”.

Por otro lado, en la Jurisdicción Tres, toda la militancia de ese circuito, que se concentró frente al monumento de Néstor Kirchner, se desplazó por las avenidas sin molestar a nadie, caminando por los costados. Desde el lugar de convocatoria, el concejal capitalino Marcelo Sosa brindó declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR): “En esta campaña que fue un poco embarrada por parte de la oposición, que se dedicó a insultar y agredir, pero nosotros le demostramos que el amor vence al odio”.

“Y por eso salimos a las calles haciendo un cierre simbólico de lo que estamos convencidos que será un triunfo contundente del Peronismo nuevamente en Formosa”, aseguró.

Agregó también que el pueblo formoseño “es esclarecido, agradecido y sabe que no es una elección más, sino que está en juego la Patria y la soberanía nacional”. “Como bien lo decía el general José de San Martín, ‘cuando está en juego la Patria, está prohibido no defenderla’, y así lo vamos a hacer. ¡Patria sí, colonia no! y ahora es Milei o Peronismo”, sostuvo de manera muy firme y clara el edil.

Otro de los testimonios fue el de la dirigente justicialista Grisel Cardozo, presidenta del Club San Martín de Formosa, quien declaró que el desplazamiento de la militancia de la Jurisdicción Tres se hizo sin molestar a nadie: “En esa recorrida sentimos el cariño de la gente porque pasaban, nos saludaban y algunos nos tocaban la bocina”, comentó.







