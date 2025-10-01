Román: “Este domingo votemos a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, defensores del Modelo Formoseño y de la soberanía del pueblo”

El diputado provincial Jorge Román llamó a votar este domingo 26 de octubre a los candidatos a diputados nacionales Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, representantes del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, destacando que “ellos son quienes van a defender en el Congreso los derechos de los trabajadores, la educación pública, la producción provincial y la soberanía económica frente al ajuste brutal del Gobierno nacional”.

Román sostuvo que la elección no es una más, sino una decisión histórica entre dos proyectos de país. “De un lado está (el presidente Javier) Milei, que ajusta, endeuda y destruye el Estado. Del otro, el Modelo Formoseño, que construye, protege y piensa en la gente. Por eso debemos votar a quienes nos representan con compromiso y convicción: Graciela y Fabián”.

Román aseguró que la gestión de Insfrán es ejemplo nacional de planificación, inclusión y justicia social, y que sus candidatos “no van a Buenos Aires a levantar la mano, sino a levantar la voz por Formosa”.

“De la Rosa tiene una larga trayectoria de defensa del Estado, de la transparencia y del federalismo. Es una mujer con convicciones firmes, conocedora de la Administración Pública y comprometida con los que menos tienen”, destacó Román.

Y añadió: “Cáceres representa a una generación joven con experiencia legislativa, surgida del trabajo territorial y del contacto permanente con el pueblo. Es un hombre de diálogo, pero con una firmeza inquebrantable cuando se trata de defender los intereses de Formosa”.

El legislador provincial remarcó que, mientras el Gobierno nacional recorta jubilaciones, paraliza obras públicas y elimina programas sociales, el Modelo Formoseño mantiene la gratuidad educativa, la obra pública provincial, la salud universal y el acompañamiento al pequeño productor.

“Milei les quita a los jubilados el pan de la mesa. El gobernador Insfrán, en cambio, les garantiza medicamentos, atención y respeto. Milei paraliza viviendas. El Gobierno provincial las sigue construyendo con fondos propios. Milei despide trabajadores. En Formosa, el Estado cuida cada empleo. Esa es la diferencia entre un modelo que destruye y uno que abraza”, expresó Román con tono enfático.

Román advirtió que en el Congreso “hay diputados que aplauden el ajuste, que votan contra las provincias y que se esconden cuando Milei recorta fondos. Por eso —dijo— necesitamos legisladores formoseños que defiendan a su tierra con coraje y con la verdad”.

“Graciela y Fabián van a estar del lado del pueblo, no del lado del poder financiero. No van a permitir que sigan quitando recursos a los Municipios, al PAIPPA, a la salud o a la educación. Van a ponerle freno a este modelo de exclusión que quiere convertirnos en colonia”, afirmó el diputado.

Román reiteró: “Este domingo no se vota solo una lista. Se vota el futuro de nuestros hijos, el trabajo de nuestros padres y la dignidad de nuestra tierra. Por eso les pido a todos que acompañemos a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, porque son la voz del Modelo Formoseño, la voz del pueblo, la voz de la esperanza que no se rinde”.

Y cerró: “Votar por ellos es votar por Formosa, por la justicia social, por la soberanía y por el amor a nuestra Patria. No votemos el ajuste. Votemos la esperanza. Votemos el Modelo Formoseño”.



