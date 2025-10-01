Recuperaron bienes y detuvieron a un sujeto

• Las intervenciones se realizaron en diferentes sectores de la segunda ciudad





Integrantes de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a un individuo y secuestraron una desmalezadora, una motosierra y un motor elevador de agua.

La primera intervención fue cuando los policías realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio San Francisco de la ciudad de Clorinda.

Durante esa actividad, observaron que un sujeto trasladaba varios objetos y al notar la presencia de los efectivos abandonó los bienes y se dio a la fuga.

Al verificarse los bultos se encontraron una desmalezadora, una motosierra, un motor elevador de agua y un prolongador, que interesan en una causa judicial por “Robo”.

El segundo procedimiento fue cuando la operadora del Comando de Emergencia ECO 911 alertó sobre la presencia de un delincuente, con intenciones de sustraer bienes de un rodado.

De inmediato, fueron hasta la calle Sarmiento e Italia, donde sorprendieron al sujeto en el interior de un Chevrolet Onix con claras intenciones de robar objetos.

En ambos casos, el personal de la Delegación Policía Científica documentó el trabajo de los investigadores.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



