Presentaron un protocolo de intervención para casos de consumos problemáticos en las instituciones educativas

Este miércoles 15 de octubre, por la mañana, en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, el Ministerio de Cultura y Educación en articulación con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo; el Ministerio de Desarrollo Humano; y el Ministerio de la Comunidad, presentaron un protocolo de intervención común ante situaciones de consumos problemáticos en los establecimientos educativos de la provincia.

El mismo fue expuesto en el marco de una jornada de trayecto formativo que se tituló “Promoción de la salud integral en la comunidad educativa desde la pedagogía del cuidado”, destinada a los equipos técnicos de los distintos niveles y modalidades de la cartera educativa provincial.

Al respecto, su titular, Julio Araoz, recordó que este protocolo fue impulsado a través de los cuatro Ministerios luego de que el Gobernador tomara la decisión de abordar esta temática de forma integral.

“El objetivo es tener un marco de actuación y un protocolo de intervención común cuando se detecten situaciones de narcomenudeo en los establecimientos educativos. Es un tema muy complejo, por supuesto que es actual, tiene muchas aristas que deben ser cuidadas y el abordaje desde la pedagogía del cuidado es esencial”, explicó.

Y añadió: “Considerando que estas intervenciones que se realizan en las escuelas requieren de un marco jurídico y técnico para que puedan ser eficaces, no sólo desde el punto de vista de la prevención, sino desde el punto de vista de la intervención de la justicia y de los auxiliares de la justicia, como en este caso la Policía”.

Asimismo, el funcionario consideró que este es “un paso muy importante que se da” luego de dos años de trabajo en equipo entre las cuatro carteras competentes y, ahora, “llegó el momento en el cual estas herramientas las tenemos que poner a disposición de los equipos técnicos para que después se puedan llevar eficientemente a las escuelas”.

“Y tanto los directivos como los docentes y las familias estén debidamente informados de cómo se procede en el marco de la ley cuando se detectan este tipo de situaciones en las escuelas”, sostuvo.

Y aclaró: “Se trata de tener un protocolo de intervención desde el punto de vista de la seguridad, de la justicia, cuando se detectan situaciones, se encuentran sustancias en la escuela, ya sea que se estén vendiendo o se estén consumiendo”.

Por último, Araoz aseveró que “hay que seguir trabajando en la pedagogía del cuidado”, principalmente en el ámbito educativo y la formación de los formadores, por lo que, estimó “aquí iniciamos la formación técnica y después esto se va a sostener a lo largo del tiempo”.

“Por supuesto que, como construimos en comunidad, también se requiere el alto compromiso de la comunidad toda porque es de todas y de todos la lucha contra este flagelo”, cerró.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Gonzalez, expresó que, “cuando tenemos la responsabilidad de conducir distintos ámbitos institucionales, y en esos ámbitos institucionales se producen situaciones que requieren la participación y la colaboración de otras áreas de gobierno para poder atender de manera integral una situación, es importante ponernos de acuerdo de qué manera vamos a actuar entre todos para la obtención de un resultado adecuado y necesario en ese momento”.

“Esto hizo de que durante el año pasado, vengamos trabajando muy fuertemente y de una manera muy orgánica y coordinada con los demás Ministerios en establecer de manera conjunta un protocolo de intervención para situaciones problemáticas que hagan el consumo problemático de sustancias dentro de establecimientos educativos”, señaló.

A su vez, el Ministro reconoció que hubo “algunas situaciones” que “requerían que las distintas áreas afiancen un procedimiento que sea un procedimiento cuidado, que esté orientado a la protección de las víctimas y de los participantes de esta situación”, al mismo tiempo que “necesitábamos dejar claramente establecido de qué manera actuar e intervenir en cada una de estas áreas”.

“Arrancamos con la implementación a partir de un proceso de capacitación que lo tenemos que llevar adelante en todos los establecimientos educativos y en todas las áreas que intervienen de los distintos Ministerios y que es lo que arrancamos en el día de hoy en el marco de prácticas mucho más amplias que hacen a las políticas de salud”, explicó.

Y consideró: “La escuela, como institución formativa de nuestra vida, es una herramienta que nos permite ir llevando adelante acciones para tener una unidad de concepción como comunidad y unidad de acción ante determinadas situaciones”.

Gonzalez, también, aclaró que “cuando hablamos de consumo problemático no estamos solamente hablando de sustancia psicoactiva”, sino “de muchos consumos problemáticos” como, por ejemplo, “el consumo problemático de contenidos digitales”.

“Uno mira a cualquier situación social y vemos que permanentemente están con el celular evitando de esa manera tener un contacto interpersonal. Y eso es grave. Entonces, es mucho más compleja esta cuestión”, agregó.

Pero, cuando hay una situación dentro de un establecimiento escolar con presencia de sustancias, “requiere una intervención un poco más amplia porque el objetivo principal, primero, es el cuidado y la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes”.

“Acá tenemos una situación de demanda de alguien que está en una etapa de consumo pero también detrás de eso hay alguien que está vendiendo. Entonces, hay dos aspectos de una misma moneda que nosotros debemos atender. Cada uno del área de responsabilidad que tiene para poder llevar adelante una aproximación integral sobre este tipo de cuestiones”, concluyó.











