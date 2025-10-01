Insfrán: “Las mujeres rurales son pilares fundamentales del desarrollo de Formosa”

Con el fin de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Rural, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, evocó a aquellas que cumplen este rol en la provincia deseándoles un feliz día.

“En el corazón de nuestra provincia, las mujeres rurales siembran futuro, comunidad y esperanza. Con trabajo, compromiso y amor por su lugar y su familia, son pilares fundamentales del desarrollo de Formosa”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy las celebramos, reconociendo su esfuerzo diario y su enorme contribución a la soberanía alimentaria y al arraigo rural”.

Vale recordar que, este Día Internacional de las Mujeres Rurales, fue establecido en 2007 por la Asamblea General de la ONU para reconocer su imprescindible aporte en el ámbito rural y para avanzar en el camino de la igualdad de género en el campo.

Las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial y su trabajo asegura la mitad del sustento alimentario del planeta, por lo que son fundamentales para la mejora de la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza.

En efecto, la ONU estima que si tuvieran el mismo acceso a recursos productivos que los varones, “el rendimiento agrícola podría aumentar entre un 20 y un 30 por ciento, por lo que alimentarían a entre 100 y 150 millones de personas”.

Según el informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), son las mujeres quienes están al frente de la lucha por la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático, llevando adelante prácticas de agricultura sostenible, desarrollando estrategias de resiliencia en sus comunidades y generando iniciativas de reforestación y recuperación. Sin embargo, son también quienes más se ven afectadas por los efectos del cambio climático.



