Presentación de candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria en la sede de la CGT





En este tiempo de campaña electoral, de cara a las elecciones del 26 de octubre, el Frente de la Victoria (FdV) fortalece el vínculo con la comunidad y haciendo hincapié en la nueva modalidad de votación denominada Boleta Única Papel (BUP).

Para eso, los candidatos a diputados nacionales del FdV, identificados con el Modelo Formoseño, están recorriendo los barrios de la ciudad capital, acompañados por la militancia. En ese marco, este jueves 2, a las 19 horas, se concretó una nueva reunión en el salón de la CGT.

Allí estuvieron, puntualmente, invitados los vecinos y las vecinas de la Jurisdicción Uno, que abarca a los barrios La Floresta, Villa Belgrano, El Resguardo, Emilio Tomás, General San Martín, San Agustín, Las Delicias, San Miguel y una porción del San Martín.

Al respecto, Gustavo López Peña, en su carácter de coordinar a la militancia que trabaja en dicha jurisdicción, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR): “Muy contentos porque mediante este encuentro nos juntamos todos los compañeros y vecinos con los candidatos a diputados nacionales”.

A la par, se organiza la capacitación con el tema del nuevo esquema de votación de la BUP, “es por eso que para nosotros es muy importante tener este tipo de actividad charla”, destacó.

Por su parte, Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista del FdV como candidata a diputada nacional, se refirió a varios temas, entre ellos, lo que ocurrió en el Senado de la Nación, donde este jueves se rechazó dos vetos del Ejecutivo Nacional.

Por tanto, se convirtió en ley, tanto la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan como el financiamiento para las Universidades nacionales, ante lo cual manifestó que “esperemos que el presidente Milei cumpla con la ley y no haga como con la emergencia en discapacidad”, incumpliendo con lo que resolvió el Poder Legislativo.

En Formosa, mientras tanto, también en esta misma jornada se tuvo “la buena noticia del incremento salarial del 10% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán para la Administración Pública Provincial”, y acerca de ello, contestando a las críticas, enfatizó en que, en una comparación con la Nación, Formosa con este incremento ya lleva acumulado un 55%.

Por su parte la Nación está en el orden de un “14,81%, en consecuencia, no hay punto de comparación con lo que está ocurriendo en el contexto nacional a lo que sucede en la provincia”, aseguró.

Esto claramente queda demostrado con estos números que así lo reflejan, por lo que De la Rosa hizo notar el esfuerzo que ello significa, cuando “está disminuyendo la Coparticipación Federal de Impuestos” y con ello ya se avizora la recesión en el país, impactando en la recaudación de aquellos impuestos coparticipables.

Sin embargo, puso en relieve que a pesar de eso el gobernador Insfrán tomó la decisión política de otorgar este aumento a los haberes de los trabajadores públicos.

El candidato a diputado nacional suplente Camilo Orrabalis, por su parte, indicó que fue un gusto estar en la CGT con los vecinos y la militancia, “llenarse de energía de ellos y charlar con todos ellos sobre este nuevo sistema de la BUP”.

“Para que cuando tengamos después la posibilidad de hablar con los vecinos y las vecinas al caminar por las calles, podamos tener los conceptos claros para que así la comunidad vaya a votar con confianza”, subrayó e insistió en que “es importante que vayan a sufragar”.































