Parola: “El aumento que anunció el Gobernador es el contraste total con la Nación”

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció este jueves 2 de octubre un nuevo aumento salarial del 10% que se suma a las modificaciones ocurridas durante este año y ya totaliza un acumulado de 55%.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Graciela Parola, se hizo eco de esta medida señalando que en ese sentido, “si bien los formoseños estamos acostumbrados, no debemos naturalizarlo porque no ocurren en otro lugar del país, ni siquiera a nivel nacional”.

De forma categórica, marcó que el aumento que anunció el Gobernador “es el contraste total” con la Nación, “en especial, con lo que están viviendo los jubilados nacionales con un Gobierno que se jacta de haber vetado una ley que les iba a dar un poco de alivio porque ni siquiera los ponía a la altura de lo que es la situación económica”.

Incluso, lamentó que ellos “son víctimas de todo tipo de maltratos, golpes, al punto que son gaseados durante las marchas” por efectivos de fuerzas federales, como ocurrió nuevamente este miércoles, en lo que calificó de “otra jornada penosa para la historia argentina”.

No obstante, en las puertas de otra elección, faltando poco tiempo para el 26 de octubre, a pesar de la dura realidad que vive la sociedad argentina, manifestó con optimismo que “está la esperanza puesta” en que estos comicios legislativos nacionales del 26 de octubre “serán el primer paso para que el peronismo pueda recuperar el Gobierno en el 2027”.







