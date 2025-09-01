Intendentes subrayaron que el Torneo de la Amistad “congrega a todo el espectro social y deportivo de la provincia”

Junto a sus pares de otras localidades del interior, el intendente de la ciudad de Clorinda, Ariel Caniza, acompañó al vicegobernador Eber Solís en la reunión que encabezó este lunes 6, por la tarde, en la segunda ciudad de la provincia.

Allí se convocaron para el lanzamiento del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, a los fines de ultimar los detalles organizativos y logísticos de esta competencia de fútbol femenino, la más importante de la provincia, de allí la expectativa que genera esto que representa una gran fiesta del deporte y la cultura formoseña.

Caniza destacó que por ese motivo desde hace tiempo la ciudad de Clorinda se está preparando con la infraestructura de los campos de juego que se tendrán a disposición, un total de 18 escenarios deportivos.

E indicó: “A la vez, se prepara una aplicación para que cada uno de los compañeros que vengan con las distintas delegaciones tengan en su teléfono toda la información” desde, por ejemplo, los lugares de alojamiento, para tal fin se prepararon a las escuelas; las canchas en que se van a disputar los encuentros”.

Así también el tema de la salud, la seguridad y en lo que es municipal, colaborando con la asistencia ante cualquier inconveniente en caso de que se presentara alguno. “Así que nos estamos preparando con todo lo que es la tecnología y la parte municipal”, resumió el clorindense.

Y agregó que seis equipos de la ciudad estarán compitiendo en la “Copa Gildo Insfrán”.

Por su parte, el intendente de Laguna Naineck, localidad vecina a Clorinda, de la que está a solo 45 kilómetros de distancia, Julio Murdoch, aseguró que “estamos sumamente contentos con esta nueva edición del torneo de la Amistad que congrega a todo el espectro social y deportivo de la provincia”, por lo que, “durante su disputa esa diversidad cultural tan rica que ella tiene se pondrá de manifiesto”.

Por tanto, realzó que “es un gusto” para los intendentes poder colaborar con la organización del evento, añadiendo que su localidad tendrá a cinco equipos representándolos (cuatro de la Colonia La Primavera y uno de la selección de Naineck).

La expectativa, por todo ello, es que compitan, pero también que se generen lazos de confraternidad entre los equipos, alentando de esa manera una sana “convivencia deportiva”, que en definitiva, “es lo más importante”, subrayó.

Y añadió que justamente “este tipo de eventos permiten reforzar lo que es el deporte como una manera de reafirmar la identidad cultural y la convivencia de los pueblos y culturas que habitan la provincia, por lo tanto en base a ello, esto permite generar lazos de amistad más allá de la rivalidad durante la competencia”.

En esa misma línea, se expresó Celia Robles, intendenta de Villa Escolar, cuya comunidad forma parte de la organización como de la coordinación de las actividades en una de las escuelas.

Por tal motivo, dijo que se trabaja en lo que es el tema del alojamiento de los equipos femeninos “a los fines de recibirlos de la mejor manera posible”. Y apuntó que serán dos equipos los que representarán a la localidad.

La jefa comunal valoró que, “como militante”, estaba “agradecida con esta convocatoria y con todo el esfuerzo que hace el Gobierno de Formosa y por supuesto de nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán, líder del Modelo Formoseño que incluye a las mujeres que son las Guardianas y defensoras de él”.



























