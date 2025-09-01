“Paisajes de Mi Tierra” llegó a Gran Guardia





La belleza que encierra cada rincón de Formosa está retratada en esta obra fotográfica.

En el marco de los festejos por el 88º aniversario de la fundación de la localidad de Gran Guardia, se realizó la presentación del Programa “Paisajes de Mi Tierra”, a cargo del doctor Pablo Córdoba junto a su equipo de trabajo.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Social de la localidad, donde se reunieron niños, jóvenes de diferentes instituciones educativas y vecinos en general para participar de una charla enriquecedora sobre la riqueza natural y cultural de Formosa.

Durante la jornada, se compartieron imágenes y relatos que invitan a los estudiantes y a la comunidad a valorar, conocer y sentirse orgullosos de su provincia, porque —como lo recuerda siempre nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán— “nadie ama lo que no conoce”.

La actividad contó con la presencia y el acompañamiento de importantes autoridades locales e institucionales, entre ellas, el presidente de la Comisión de Fomento, el contador Lázaro Caballero; la secretaria Clara Gómez; el jefe contable de la Comisión de Fomento, Alejo Gómez; el director del Hospital, el doctor Samuel Benchetrit; y el jefe de la subcomisaría, Favio López.

También participaron referentes del ámbito educativo: las directoras Leonor Mauriño y Norma Escubilla de la EPEP N.º 59, la directora Marisa Riguresmo de la EPES N.º 26 “Ricardo Güiraldes”, docentes y alumnos de la Escuela N.º 275 de Loma Clavel junto a la docente Griselda Bravo, y la docente Rita Latallada de Victoria junto a estudiantes del EJI N.º 6. Se sumaron además docentes y alumnos de la EPEP N.º 231 y de su Anexo 1 (ex EPEP N.º 271).

Estas presentaciones, que ya recorrieron más de 30 instituciones educativas en toda la provincia, tienen como objetivo sembrar en los más jóvenes el amor por su tierra, transmitir la importancia de cuidar la naturaleza y rescatar las tradiciones culturales que nos identifican como formoseños.





En Gran Guardia, la actividad se desarrolló con un marco especial por los festejos del aniversario del pueblo, y el acompañamiento de todas estas instituciones y autoridades locales dio realce al evento, subrayando la importancia de que los chicos y chicas puedan descubrir, a través de la obra fotográfica “Paisajes de Mi Tierra”, la belleza que encierra cada rincón de Formosa.



